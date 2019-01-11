Названа дата выхода Samsung Galaxy S10

Мероприятие Samsung Unpacked 2019 пройдёт в Сан-Франциско 20 февраля 2019 года в 22:00.

В этом году Samsung должна представить сразу три версии флагмана: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 Lite. Все три новинки будут обладать дисплеями с отверстием под фронтальную камеру вместо пресловутого выреза или «чёлки». Диагональ дисплея составит 5,8 дюйма у Galaxy S10 Lite, 6,1 дюйма у Galaxy S10 и 6,4 дюйма у Galaxy S10 Plus. Экран будут обрамлять максимально тонкие рамки.

Самый крупный Galaxy S10 Plus, по слухам, получит тройную тыльную и двойную фронтальную камеры, тогда как остальные будут довольствоваться двойными тыльными и одиночными фронтальными камерами. В основе Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus будет лежать флагманская платформа Exynos 9820 или Snapdragon 855, в зависимости от региона. Младший же Galaxy S10 Lite может получить прошлогодние Exynos 9810 или Snapdragon 845. Стоимость смартфонов составит от $699 до $1399 в зависимости от модели и конфигурации памяти.

Однако помимо новых флагманов Samsung может представить и долгожданный гибкий смартфон, который и станет настоящей звездой этой презентации. По сообщению The Wall Street Journal, компания Samsung может продемонстрировать полностью готовый смартфон со складывающимся дисплеем, который будет называться Galaxy Fold или Galaxy F. Выйдет же эта новинка лишь к апрелю.