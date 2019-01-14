Компания Wargaming выделит 16 стипендий для студентов БГУ

Студенты Белорусского государственного университета станут стипендиатами компании Wargaming, сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси.

Как отмечается в сообщении, реализацию пилотного проекта «Стипендии Wargaming» рассмотрели в рамках визита ведущего разработчика компьютерных игр в университет. Участниками встречи стали первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова, ректор БГУ Андрей Король, совладелец «Wargaming» Владимир Кислый и директор аналитического центра «EcooM» Сергей Мусиенко. Также на мероприятие были приглашены деканы и свыше 100 студентов БГУ.

Инициатива по присуждению стипендий направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Владимир Кислый подчеркнул, что финансовая поддержка позволит создать среди обучающихся БГУ кластер их идей и проектов различной научной тематики, не связанной со спецификой компании.

Главным вопросом обсуждения стал механизм реализации проекта. Было определено, что на начальном этапе претендовать на получение стипендий могут студенты 2-3 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, прикладной математики и информатики, а также радиофизики и компьютерных технологий. Формой отбора избран конкурс, согласно которому кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, мотивационное эссе, а также занятие научно-исследовательской деятельностью. Всего будет выделено 16 стипендий – по четыре на каждый названный факультет.

При успешной реализации пилотного проекта на первых факультетах БГУ планируется расширение количества участников как за счет других факультетов БГУ, так и белорусских вузов.