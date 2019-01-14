Более 4500 детей посетили выставку МТС «Вселенная интернета»

В Национальной библиотеке завершилась интерактивная выставка МТС для школьников «Вселенная интернета». Бесплатная экспозиция работала с начала учебного года. В итоге за четыре месяца ее посетили более 4500 детей. В 2019 году выставка отправится в областные центры страны.

«Вселенная интернета» рассказывает о правилах безопасного поведения в Сети: дети в игровой форме знакомятся с историей интернета, примерами безопасного контента, учатся сетевому этикету и защите личной информации. Кроме того, школьники проходят кибертест — опрос на тему кибербуллинга. Полученные данные в будущем могут стать основой для мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве.

Проект ориентирован, в первую очередь, на школьников, родителей и учителей. Так, за время работы экспозицию посетили всего более 5500 человек: 4500 детей и 1000 взрослых. Посетители могли выбрать групповые или индивидуальные экскурсии.

Интерактивная выставка «Вселенная интернета» —совместная инициатива мобильного оператора, Министерства образования Беларуси, ГИАЦ Минобразования и детского фонда ООН ЮНИСЕФ.