Эксперты ESET помогли удалить из Google Play приложения с агрессивной рекламой

ESET обнаружила в Google Play целую партию вредоносных приложений, которые маскировались под универсальные пульты для ТВ и бытовой техники. До удаления приложений из магазина их успели скачать более 8 миллионов пользователей.

Ни одно из девяти приложений не выполняло заявленных в описании функций — вместо этого они показывали навязчивую рекламу. Автором всех приложений является один разработчик — Tools4TV.

После загрузки каждая из этих программ симулировала подключение пульта к устройству, затем скрывала свою иконку с рабочего стола и начинала показ рекламных объявлений.

В общей сложности пострадали больше 8 млн пользователей. Отрицательные отзывы их не смущали — так, самое популярное приложение было загружено около 5 миллионов раз.