Android Q: что нового появится в следующей системе от Google

Эксперты сайта XDA Developers получили доступ к смартфону Pixel 3 XL с установленной системой Android Q, которую Google еще даже не анонсировала.

В следующем Android темное оформление интерфейса будет предустановлено в систему. В прошлом году Google проводила исследование влияния темного интерфейса на аккумулятор — в некоторых случаях это позволяет сэкономить 60% энергии.

В Android Q переработали систему ограничений доступа приложений к системным функциям. Теперь у пользователя есть еще больше информации о том, как часто приложение читает местоположение или получает доступ к сообщениям, если приложение делает слишком часто — можно отключить доступ.

В настройках для разработчика Android Q есть режим «рабочего стола». Похоже, что Google готовит аналог DeX от Samsung — с помощью док-станции можно подключить смартфон к монитору и сделать из него простенький ПК. Для этого у Google уже есть Chrome OS.

Еще в настройках для разработчиков Android Q нашли пункт выбора драйвера для игр. Пока нет точной информации о том, как это будет работать, но уже интересно. Также появится встроенный инструмент для записи видео с экрана.

Функция Always on display станет частью AOSP-версии Android. Так что режим заставки часов и уведомлений на заблокированном экране может появиться в остальных смартфонах.

Это только предварительная версия системы Android Q. Ближе к марту Google должна представить версию для разработчиков, а летом выпустят финальную, там нововведений должно быть еще больше.