Обнаружена крупнейшая открытая утечка адресов e-mail и паролей

Хакеры опубликовали в открытом доступе базу данных на 773 млн почтовых ящиков с паролями. База данных «собрана» из 2000 различных баз взломанных почтовых адресов. Она называется Collection #1 и представляет собой вторую по размеру в истории база взломанных адресов после массива с 1 млрд пользователей Yahoo! (2013 год). При этом она является крупнейшей опубликованной базой, в которой есть 773 млн ящиков и 21 млн паролей.

Базу обнаружил эксперт по кибербезопасности Трой Хант (Troy Hunt), который создал сервис Have I Been Pwned для проверки взлома вашего почтового ящика. Расследование он опубликовал у себя на сайте. По данным Ханта, объём Collection #1 составляет 87 Гбайт. В архиве есть 12 тысяч файлов. Ссылка на него была размещена на одном из популярных хакерских форумов, причём в открытом разделе и бесплатно. Сама база размещалась на облачном сервисе Mega.

Как отмечается, на Have I Been Pwned уже можно проверить, есть ли ваша почта в Collection #1. Если это так — рекомендуется как можно скорее сменить пароль, возможно даже используя генератор паролей. А чтобы не забыть его, можно установить менеджер паролей. При этом 140 млн аккаунтов ранее не фигурировали в крупных взломах, так что шансы на то, что ваши данные могли попасть в эту базу, есть.