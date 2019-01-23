Telegram запустит криптовалюту в марте

Новый стартап Павла Дурова — блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) и криптовалюта Gram — будет запущена в марте 2019 года.

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенждера Telegram собрал рекордные 1,7 миллиарда долларов от инвесторов для реализации проекта. Им Дуров представит разработку в течение месяца.

Ранее планировалось, что TON откроется в начале года, однако в настоящее время проект «готов на 90 процентов». Разработчики взяли отсрочку на несколько месяцев из-за «инновационной природы» проекта.

По информации издания, торги, вероятнее всего, начнутся в Азии. Первой страной, где будет котироваться Gram, может оказаться Япония.