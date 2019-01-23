Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков

Обнаружен атакующий майнеров вирус, который крадет пароли от кошельков криптовалют. Об этом сообщают специалисты «Доктор Веб».

Злоумышленники распространяют ссылку на вредоносную программу в онлайн-сообществах, посвященных криптовалюте. Разработчики хакерской программы предлагают скачать вирус под видом приложения, которое позволит майнерам отслеживать изменения курса цифровых валют. Мошенники обещают «бесплатный, надежный и сертифицированный виджет».

Работа вредоносной утилиты запускается после скачивания и установки. Программа «скачивает, компилирует и исполняет исходный код, загруженный с личного аккаунта разработчика на Github», затем загружает Trojan.PWS.Stealer.24943, называемый также AZORult. Вирус ворует личные данные, в том числе пароли от кошельков криптовалют.

Вредоносная программа все еще доступна для скачивания на файлообменных сервисах. Специалисты «Доктор Веб» рекомендуют своевременно продлевать лицензию антивируса, чтобы обезопаситься от вредоносных программ.