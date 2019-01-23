Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков

Обнаружен атакующий майнеров вирус, который крадет пароли от кошельков криптовалют. Об этом сообщают специалисты «Доктор Веб».
Злоумышленники распространяют ссылку на вредоносную программу в онлайн-сообществах, посвященных криптовалюте. Разработчики хакерской программы предлагают скачать вирус под видом приложения, которое позволит майнерам отслеживать изменения курса цифровых валют. Мошенники обещают «бесплатный, надежный и сертифицированный виджет».
Работа вредоносной утилиты запускается после скачивания и установки. Программа «скачивает, компилирует и исполняет исходный код, загруженный с личного аккаунта разработчика на Github», затем загружает Trojan.PWS.Stealer.24943, называемый также AZORult. Вирус ворует личные данные, в том числе пароли от кошельков криптовалют.
Вредоносная программа все еще доступна для скачивания на файлообменных сервисах. Специалисты «Доктор Веб» рекомендуют своевременно продлевать лицензию антивируса, чтобы обезопаситься от вредоносных программ.
Комментарии
О, "Доктор Веб" таки решил занести бабло в КВ? Видимо, растете. Когда занесет Касперыч - полная круть!
P.S. А вот VBA могли бы и за "купляйте беларускае" пиарить.