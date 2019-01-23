5G-смартфон Huawei выйдет в июне этого года

Компания Huawei раскрыла сроки выхода своего смартфона с поддержкой сетей нового поколения 5G.

Выступая на конференции в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя Huawei Кен Ху (Ken Hu) заявил, что эпоха технологии 5G уже наступила. На данный момент Huawei развернула сети 5G в более чем 10 странах, и ожидается, что в течение ближайших 12 месяцев компания развернёт сети нового поколения ещё в 20 странах.

В дополнение он также сообщил, что мобильные телефоны Huawei с поддержкой 5G появятся на рынке в июне этого года.

Как полагает Кен Ху, построение сетей 5G станет крупнейшим направлением в технологическом секторе в этом году. Согласно прогнозу Ассоциации GSM (Global System for Mobile Communications, GSMA), к 2025 году сети 5G будут развёрнуты в 110 странах.