Samsung официально запустила продажи бюджетных смартфонов

Компания Samsung объявила о старте продаж смартфонов из новой серии Galaxy M, которая пришла на замену J-серии. В нее входят исключительно дешевые смартфоны базового уровня, и самая младшая модель, как и обещалось, стоит менее $120.

На момент релиза серия Galaxy M состоит их смартфонов М10 и М20, и разброс цен между ними очень небольшой. В базовой комплектации Galaxy M10 стоит в районе $113, а самая дорогая версия Galaxy M20 обойдется приблизительно в $183.

Мировое распространение устройств М-серии началось с Индии, где приобрести их можно уже сегодня. В других странах смартфоны появятся до конца второго квартала 2019 г., и их стоимость практически не будет меняться в зависимости от региона. В дальнейшем Samsung планирует расширить М-серию за счет новых доступных моделей.