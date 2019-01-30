Firefox 65 поддерживает передачу вкладок по HandOff

Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 65.0. В новой версии улучшен интерфейс управления блокировкой контента, добавлена возможность передавать открытые вкладки с macOS на iOS через HandOff, улучшена производительность прокрутки на Android.

Теперь браузер предлагает три режима блокировки (стандартный, строгий и настраиваемый). В стандартном блокировка отслеживания пока применяется только в режиме приватного просмотра, в строгом блокируются все известные трекеры, а настраиваемый предполагает ручной контроль.

Также была добавлена поддержка технологии сжатия видео AV1 и улучшена блокировка всплывающих окон. В частности, для случаев, когда на странице имеется несколько таких элементов одновременно.