Synesis включен в список крупнейших игроков на рынке систем интеллектуального видеонаблюдения

Исследовательская группа HTF MI включила белорусскую компанию Synesis в список лидеров рынка систем интеллектуального видеонаблюдения и аналитики.

В рамках глобального исследования отрасли группой была проведена тщательная оценка более 100 компаний со всего мира по различным факторам: от текущих позиций на рынке и оказываемого влияния на его развитие до прогнозируемых темпов роста. В составлении рейтинга участвовали не только аналитики HTF MI, но и сторонние эксперты.

Помимо Synesis, среди лидеров отрасли систем интеллектуального видеонаблюдения упоминаются такие всемирно известные корпорации, как Cisco Systems, Cernium, 3xLOGIC и другие. Аналитики отмечают возросшую конкуренцию на рынке.

Об этом свидетельствует разработка и выпуск лидерами рынка новых продвинутых технологий и продуктов, более глубокое стратегическое и тактическое бизнес-планирование, а также методичное расширение зон влияния. Основными источниками в исследовании стали отраслевые эксперты из сферы интеллектуального видеонаблюдения и аналитики, в том числе управляющие компании, процессинговые организации, поставщики аналитических услуг.