Google призналась в тайных платежах пользователям

Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки. Об этом компания самостоятельно призналась изданию TechCrunch после скандала с Facebook, использовавшим аналогичное приложение.

Программа Google носит название Screenwise Meter, она была запущена в 2012 году. Совершеннолетним пользователям (а первоначально — пользователям с 13 лет) за вознаграждение предлагалось предоставить доступ к своим перемещениям, фото и видео, сообщениям и интернет-трафику. Это прямо нарушало правила Apple о распространении приложений через их платформу.

Не дожидаясь блокировки приложения, интернет-гигант прекратил его работу для iOS и извинился за нарушение правил Apple. В Google заверили, что Screenwise Meter не имело доступа к зашифрованной информации на устройствах, а при установке приложения юзеров развернуто информировали о том, что данные на их телефоне будут использоваться.

Сумма вознаграждения, которую Google платила за использование Screenwise Meter, не называется. Ранее TechCrunch узнал, что Facebook платит 20 долларов в месяц тем, кто установил VPN под названием Facebook Research. За эти деньги соцсеть получала почти неограниченный доступ к личным данным клиентов. После обнаружившихся фактов Apple отозвала у Facebook сертификат Enterprise Developer Program для распространения приложения для iOS.