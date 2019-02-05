Mail.Ru Group представила бета-версию нового браузера Atom

Спустя шесть месяцев после сворачивания работ над браузером «Амиго», компания Mail.Ru Group анонсировала выпуск своего нового веб-обозревателя, получившего название Atom и построенного на базе исходных кодов открытого проекта Chromium. Новинка представлена в виде бета-версии для платформы Windows и доступна для скачивания на сайте browser.ru.

По словам разработчиков, ключевыми особенностями Atom являются развитые средства защиты от сетевых угроз и обеспечения безопасности пользователя при работе в Интернете. В интерфейсе браузера предусмотрена специальная панель, с помощью которой можно быстро проверить, какие важные разрешения выданы просматриваемому сайту, и изменить эти настройки как для конкретного ресурса, так и для всех веб-площадок.

Например, можно запретить получение доступа к камере и микрофону, а также запись cookies третьих сторон (например, рекламных сетей). Также можно в один клик блокировать раздражающую рекламу и навязчивые предложения подписаться на уведомления от сайтов.