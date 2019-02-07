Microsoft проведёт Build 2019 с 6 по 8 мая в Сиэтле

Конференция Build 2019 пройдёт с 6 по 8 мая в Сиэтле. Эти сроки не совпадают с прежней датой, которая утекла месяц назад (7-9 мая).



Как обычно, Build 2019 предоставит Microsoft возможность рассказать о своих новейших инструментах и технологиях для разработчиков, которые будут включать множество новостей по поводу облака, искусственного интеллекта и программного обеспечения. Мы должны узнать про новые функции Windows 10, Windows Core OS и прочие разработки.



Регистрация на Build 2019 будет открыта 27 февраля.