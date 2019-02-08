Motorola представила смартфоны линейки Moto G7

Компания Motorola представила хорошо знакомую по слухам серию смартфонов Moto G7. В неё вошло четыре модели — стандартная Moto G7, более дорогая Moto G7 Plus, долгоиграющая Moto G7 Power и самая доступная Moto G7 Play.

По сравнению с прошлыми поколениями Moto G, смартфоны получили улучшенные SoC и камеры, более мощные зарядки. Они работают на ОС Android 9.0 Pie и начнут продаваться в Европе с середины февраля.

Все модели кроме самой старшей основаны на однокристальной системе Snapdragon 632 и лишь Moto G7 Plus — на Snapdragon 636. Объём памяти может отличаться для разных регионов, варьируется от 2 до 4 ОЗУ и от 32 до 64 ГБ флэш-памяти.

Смартфон Moto G7 получил экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 2270 х 1080 пикселей, двойную основную камеру с датчиками 12 и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч с зарядкой мощностью 15 Вт.

Moto G7 Plus отличается двойной основной камерой разрешением 16 и 5 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, стереодинамиками, первой для смартфонов Moto зарядкой TurboPower на 27 Вт.

Moto G7 Power отличается от Moto G7 разрешением экрана 1520 х 720 пикселей, одинарной основной камерой на 12 Мп, аккумулятором 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт.

Moto G7 Play получила экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 1512 х 720 пикселей, камеры на 13 и 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Цены на Moto G7, G7 Power и G7 Play составили 299, 249 и 199 долларов. Moto G7 Plus в США не появится и цена на него — 300 евро.