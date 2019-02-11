МТС снизил цены на популярные смартфоны

МТС снизил цены на четыре популярных смартфона. На покупке iPhone 6 теперь можно сэкономить 200 рублей, а ходовой Honor 7A можно приобрести за 180 рублей разовым платежом или за 8 рублей в месяц при двухлетней рассрочке. Прежде всего, в МТС подешевели две модели от Apple. Так, iPhone 6 32 ГБ теперь стоит 699 рублей. В рассрочку на год ежемесячная плата составит 66,27 рубля, а на два года – 34,73 рубля.

Уменьшился в цене и iPhone SE 32 ГБ встроенной памяти. Цена на него в МТС понизилась на сотню – до 699 рублей. Если растянуть оплату на год, то гаджет обойдется в 60,81 рубля в месяц, если на два года – 30,39 рубля.

Huawei P Smart подешевел до 399 рублей. Сумма платежа при 12-месячной рассрочке – 36,27, а при 24-месячной – 17,34 рубля. Смартфон радует безрамочным экраном с изогнутым стеклом и реалистичной цветопередачей и двойной камерой (13 МП плюс 2 МП) с высоким качеством съемки. Интересная деталь: нажатием кнопки можно открыть сразу два приложения, разделив экран надвое.

Бюджетный Honor 7A теперь можно найти в МТС за 180 рублей. Годовая рассрочка позволяет приобрести смартфон за 16,36 рубля в месяц, двухлетняя – за 7,82 рубля, что равнозначно стоимости одного обеда в кафе. Смартфон также имеет безрамочный корпус и обладает 5,45-дюймовым FullView-дисплеем с широкими углами обзора и существенным запасом яркости. Камеры у смартфона две: основная – на 13 МП – и фронтальная – на 5 МП.