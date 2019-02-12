Обнаружены новые уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact

Эксперты Positive Technologies Евгений Дружинин, Илья Карпов и Георгий Зайцев выявили уязвимости высокого уровня риска в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Устройства используются для построения сетей в энергетике, в нефтегазовой, морской и других отраслях.
«Успешное использование этих недостатков может привести к нарушению технологического процесса, вплоть до его полной остановки. Злоумышленник может перехватить учетные данные пользователя, а затем, перенастроив коммутатор, отключить на нем порты, в результате чего может нарушиться сетевое взаимодействие между компонентами АСУ ТП, — рассказывает руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров. — Уязвимы сразу несколько серий коммутаторов — FL SWITCH 3xxx, 4xxx и 48xx с версиями прошивки ниже 1.35».
Наиболее опасная проблема (CVE-2018-13993, оценка 8,8 по CVSS 3) позволяет атакующим осуществить межсайтовую подмену запроса для выполнения произвольных команд в веб-интерфейсе коммутатора от лица легитимного пользователя.
Другая серьезная уязвимость (CVE-2018-13990, оценка 8,6) связана с отсутствием у коммутаторов функции тайм-аута входа в систему, которая необходима для предотвращения автоматического подбора имени пользователя и пароля. Злоумышленник может получить доступ к устройству путем перебора паролей по словарям. Атакующий также может перехватить учетные данные пользователя, которые передаются в открытом виде при заводских настройках веб-интерфейса (CVE-2018-13992, оценка 8,2).
Кроме того, злоумышленник может провести атаку типа «отказ в обслуживании», создав чрезмерное количество подключений к веб-интерфейсу (CVE-2018-13994, оценка 7,5) или использовав ошибки буфера в существующей библиотеке безопасности коммутатора (CVE-2017-3735, оценка 5,3), а также извлечь закрытые ключи по умолчанию из образа его прошивки, что в случае проведения атаки типа «человек посередине» может позволить получить доступ к передаваемой информации (CVE-2018-13991, оценка 5,3).
Пользователям уязвимых версий устройств FL SWITCH необходимо обновить прошивку до версии 1.35 или выше. Обновленную прошивку можно загрузить на сайте Phoenix Contact.
Комментарии
Гы... Бот то тупит, то слишком умный.
У тех же CNews - просто "обновленную прошивку можно загрузить на сайте Phoenix Contact". В общем- да, можно.
Но ИИ KVBot'а решил таки дать некую "типа прямую" ссылку. Как с нее выйти на закачку FW для роутеров - я ниасилил. ;)