Xiaomi представит Mi 9 20 февраля

Сегодня утром компания Xiaomi объявила дату анонса своего нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Презентация назначена на 20 февраля, как и большой анонс Samsung. Одновременно с этим Xiaomi опубликовала фото, на котором «посол бренда» Рой Ванг (Roy Wang) держит Xiaomi Mi 9 в руках.

Рой Ванг, он же Ван Юань (Wang Yuan) — певец из популярной китайской мальчиковой группы TFBoys. Рой Ванг показывает смартфон в зелёном корпусе с задней стороны, можно легко разглядеть тройную камеру.

Пользователь социальной сети Weibo под ником Mr_李QAQ выложил пару неофициальных живых фотографий. На них смартфон показан уже с двух сторон и в синем корпусе. Можно заметить каплевидный вырез и отсутствие дактилоскопического датчика на задней панели. Источник также указал ряд характеристик смартфона. В том числе он подтвердил 48-мегапикельный основной датчик Sony IMX586 и цену в 443 доллара.