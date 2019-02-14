В life:) стартуют продажи Xiaomi Redmi Go

Сегодня в сети life:) стартуют продажи нового смартфона от бренда Redmi, созданного в этом году корпорацией Xiaomi.

Xiaomi Redmi Go – один из первых смартфонов этого бренда. Примечательно, что мы начинаем продажи этой модели одними из первых в мире.

Фишка нового смартфона в том, что он работает на специальной версии ОС Android 8.1 (Go edition). Версия Go Edition – это специальная оптимизированная версия операционной системы Android для устройств с невысокими характеристиками. Такая версия позволяет смартфону более эффективно использовать свои ресурсы и, как следствие, не уступать в скорости работы более мощным девайсам, но на обычном Android.

Легкости и удобству нового Redmi Go не уступают и наши предложения с этим смартфоном. Например, одним платежом за 99 рублей при подключении на тарифы «Шейк» на 19 месяцев. В каждый тариф включены минуты во все сети и много интернета!

Смартфон продается в двух цветовых исполнениях: синем и черном. Ознакомиться с характеристиками и заказать его можно в интернет-магазине.