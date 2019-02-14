Lenovo запускает новый смартфонный бренд

Lenovo будет выпускать смартфоны под новым брендом — Lemeng Mobile. Таким логотипом помечен новый аккаунт компании в социальной сети Weibo, связанный с официальной страницей самой Lenovo. На странице Lemeng производитель поясняет, что новый товарный знак принадлежит компании Lenovo Group и является суббрендом по отношению к Lenovo Mobile.

На странице также размещена информация, что компания собирается провести в своей штаб-квартире в Пекине собрание, посвященное Lemeng. Там будет решено, как именно будет развиваться новый бренд, и чем устройства, выпускаемые под этим логотипом, будут отличаться от аппаратов Lenovo.

На самом деле, Lemeng — это не новая торговая марка для Lenovo. Бренд существовал и раньше, под ним выпускались телефоны с улучшенной функциональностью для воспроизведения музыки. Однако Lenovo несколько лет назад прервала существование Lemeng. Теперь, похоже, компания решила возродить тот же самый бренд, пишет Gizmochina.

Напомним, у Lenovo есть дочерняя компания Motorola Mobility, приобретенная у Google за $2,91 млрд в 2014 г. Компания отвечает за разработку и производство мобильных устройств под брендом Moto.