Мобильное приложение с интерактивной навигационной картой Беларуси появится в мае

Интерактивная государственная навигационная карта Беларуси в мае станет доступна через мобильное приложение, сообщил директор РУП "Белгеодезия" Сергей Забагонский, сообщает БЕЛТА.

"Первый этап создания - картографический сервис, далее будут сервисы определения местоположения, построения маршрутов. В мае выйдет приложение для мобильных телефонов на базе Android. Оно будет бесплатным. В скором времени вы сможете скачать карту в Play Market", - рассказал Сергей Забагонский. С 1 февраля 2019 года государственная навигационная карта доступна в интернете, "Белгеодезия" является ее оператором.

В ней содержится адресная информация о более чем 120 городах и поселках городского типа. В дальнейшем функционал web-сервиса государственной навигационной карты будет обновляться, в том числе появится возможность прокладывать маршруты движения с различными критериями оптимизации. Будет расширяться и перечень населенных пунктов с адресной привязкой, включая и сельские населенные пункты.