Официально представлен флагманский смартфон Mi 9

Компания Xiaomi провела официальную презентацию новейшего флагманского смартфона Mi 9, наделенного самой современной по меркам начала 2019 г. аппаратной начинкой.

Xiaomi Mi 9 основан на 8-ядерном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, благодаря которому он набирает 387 851 балл в бенчмарке AnTuTu. По состоянию на 20 февраля 2019 г. это рекордный показатель среди всех имеющихся в продаже смартфонов.

В моноблоке используется оперативная память стандарта LPDDR4X, а встроенный накопитель представлен микросхемой флеш-памяти UFS 2.1, отличающейся высокой скоростью передачи информации. Объем памяти зависит от выбранной комплектации.

Для повышения производительности в Mi 9 применена фирменная технология Game Turbo, улучшающая производительность встроенной в процессор видеокарты Adreno 630 на 20% в игровых приложениях. Дополнительно интегрирован искусственный интеллект, отвечающий за ускорение работы обычных приложений.

Стоимость смарфтона зависит от комплектаций. Цена стартует от $445.