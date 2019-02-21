Samsung представила серию новых флагманских устройств Galaxy S10

Спустя десятилетие с момента запуска первого смартфона линейки Galaxy S компания Samsung Electronics представляет серию новых флагманских устройств Galaxy S10. В числе премиальных новинок – основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти, Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном, а также 5G-версия Galaxy S10.

Устройства получили большой иммерсивный экран, обеспечивающий полное погружение в контент при просмотре, продвинутые камеры с интеллектуальными функциями для создания шедевров в одно касание, а также функцию беспроводной обратной зарядки. Новый уровень безопасности обеспечивается за счет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экраны моделей Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, оптимизация с использованием искусственного интеллекта обеспечивает работу гаджета в течение 24 часов.

Новый смартфон будет доступен в Беларуси с 8 марта 2019 г. по рекомендованной розничной цене:

2359 руб. за версию Galaxy S10 и 2599 руб. за Galaxy S10+ в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр

1949 руб. за Samsung Galaxy S10e в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус

4199 руб. за модели Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе черного и белого цветов с объёмом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ.

Приобрести новинки можно будет в фирменных магазинах Samsung (ТЦ Galleria и Dana Mall) и салонах партнеров. В рамках предзаказа покупатели получат новые беспроводные наушники Galaxy Buds белого цвета, которые можно заряжать прямо от нового флагмана.