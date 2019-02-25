Huawei представила смартфон со складывающимся экраном

Компания Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G. Особенностью модели является то, что она раскладывается. В сложенном состоянии у него два экрана, а в развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 8 дюймов.

В основе Mate X лежит 7-нм процессор Huawei Kirin 980. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, одна из которых может быть заменена на карту памяти Huawei Nano. Сканер отпечатков пальцев разместился сбоку, на месте кнопки включения у качельки громкости.

Версия Huawei Mate X с 8 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем поступит в продажу в середине года по цене €2300 (около $2600).



