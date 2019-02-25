Представлен флагман Nokia 9 PureView с пятью камерами

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 9 PureView, оснащенный сразу пятью камерами на задней панели.

Особенностью новинки является то, что все пять камер являются 12-мегапиксельными и имеют апертуру f/1.8, но только три из них снимаю в цвете, тогда как остальные являются монохромными. После спуска затвора пять снимков объединяются в один высокодетализированный. Также компания утверждает, что в зависимости от сцены композиции, отдельные камеры могут снимать несколько экспозиций самостоятельно, чтобы сделать снимок более детальным и насыщенным.

Основой устройства является прошлогодний процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, встроенной – 128 Гбайт. Экран характеризуется 5,99-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2K. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а внутри него спрятан аккумулятор на 3320 мАч.

Nokia 9 PureView поступит в продажу в марте по цене $700.