Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android. О ней сообщили сотрудники компании Moat, принадлежащей Oracle. Найденный вредоносный код встроен в сотни мобильных приложений. Они запускают на устройствах скрытую рекламу, в основном видеоролики.

Постоянная работа таких программ потребляет до 10 гигабайт интернет-трафика в месяц. Также устройство быстро теряет заряд, даже если вредное приложение не запущено.

Пользователь может никогда не узнать о заражении своего гаджета, так как объявления не демонстрируются на экране. Среди зараженных приложений исследователи назвали Solitaire: 4 Seasons (Full), VertexClub, Perfect365, Touch 'n' Beat - Cinema и Draw Clash of Clans.

По словам специалистов, каждого владельца Android-устройства должны насторожить нагревание гаджета и быстрое расходование его заряда. Опасными признаками также названы замедление работы или частые перезагрузки устройства и большой объем обработки данных.

Злоумышленники используют приложения для накрутки просмотров и создания фальшивой статистики. Они получают большие деньги за якобы эффективное распространение рекламы. В 2018 году стало известно, что подобное вредоносное ПО годами встраивалось в прошивку недорогих смартфонов на Android.