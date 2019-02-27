ESET запустила комплексные антивирусные решения для малого и среднего бизнеса

ESET представляет в России и странах СНГ комплексные антивирусные бизнес-решения на базе облачной консоли ESET Cloud Administrator. Новые продукты, предназначенные для защиты малого и среднего бизнеса (до 250 узлов), дополняют корпоративную линейку ESET.

Исследовательский центр Ponemon Institute ежегодно фиксирует рост числа малых и средних предприятий, пострадавших от киберугроз. Так, в 2018 году 67% небольших компаний подверглись кибератакам, 58% потеряли ценные данные.

Новые бизнес-решения ESET адаптированы к потребностям в ИТ-безопасности малых и средних предприятий и не требуют дополнительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение или технических специалистов. Простота и удобство установки позволяют начать работу в кратчайшие сроки.

Консоль ESET Cloud Administrator (ECA) состоит из облачного сервера, консоли управления продуктами безопасности с веб-интерфейсом, интерактивного установщика, облачного портала, антивирусного решения и средства удаленной установки.

Специалисты ESET берут на себя регулярное техническое обслуживание и обновление облачной консоли, а также резервное копирование и физическую безопасность данных, хранящихся в ECA. От клиента лишь требуется создать учетную запись на облачном портале ESET Business Account, получить лицензию по электронной почте и активировать выбранный продукт.