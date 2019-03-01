МТС снизил цены на самые популярные модели Huawei

С 1 по 10 марта в сети МТС смартфоны Huawei Mate 20 lite, Huawei P20 lite и Huawei Mate 20 будут продаваться со значительными скидками.

Huawei Mate 20 подешевел на 200 рублей и теперь купить его можно за 1699 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 154,45 рубля, а на два года – 73,86 рубля. Узнаваемая монобровь, тройная мультикамера (12 МП +16 МП +8 МП), стойкий аккумулятор на 4000 mAh и мощная фронтальная камера 24 МП сделали эту модель одной из самых востребованных в линейке.

Еще доступнее стал смартфон Huawei P20 lite: цена на него упала до 599 рублей, а ежемесячный платеж при рассрочке на 12 месяцев составит всего 54,45 рубля, на 24 месяца и того меньше – 26,04 рубля. Смартфон с лучшей камерой в своей ценовой категории: сдвоенный фотомодуль 16МП+2МП и фронтальная камера 16 МП делают качественные фото даже при ночной съемке.

Также подешевел и Huawei Mate 20 lite, который можно приобрести за 699 рублей. Если же оформить рассрочку на год, ежемесячный платеж составит 63,54 рубля, а на два года – 30,39 рубля в месяц. Этот стильный смартфон с такой же мощной фронтальной камерой 24 МП и дизайном как у флагмана, но с классическим 3,5мм разъемом под наушники.