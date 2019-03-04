МТС снизил цены на самые ходовые модели Nokia 5.1 plus и Nokia 6.1 plus, а также начал продавать Nokia 3.1 в эксклюзивном для Беларуси белом цвете.

Nokia 3.1 – бюджетник с представительным дизайном в белом цвете продается сегодня за 299 рублей. На борту смартфона 8-ядерный процессор и 2Гб оперативной памяти, что позволяет закрывать 90% повседневных потребностей в работе и развлечениях. При совсем невысокой цене смартфон может похвастаться добротной камерой 13МП с возможностью Full-HD съемки. В рассрочку на год аппарат обойдется в 27,18 рубля в месяц, а на два года почти в два раза меньше – 14 рублей ежемесячно.

Вместе со снегом тает цена на продвинутый бюджетник Nokia 5.1 plus. В салонах МТС он теперь стоит 449 рублей. На борту смартфона двойной фотомодуль с камерами на 13МП и 5МП с ИИ-функциями для улучшенной съемки. А фронтальная камера со стандартными 8МП не уступает по качеству селфи моделям старшего уровня. Ежемесячный платеж при рассрочке на 12 месяцев составит 40,81 рубля, а на 24 месяца – 19,52 рубля.

Сразу на 100 рублей подешевела Nokia 6.1 plus. Этот среднебюджетный смартфон стал настолько популярен в Китае, что его решили выпустить и на другие рынки. Сейчас он продается за 599 рублей, а в рассрочку на год – за 54,45 рубля ежемесячно, на два года – 26,04 рубля каждый месяц. Мощная фронтальная камера 16МП и двойной основной фотомодуль на 16МП и 5МП с автоматическим режимом съемки творят чудеса, даже в условиях ночной съемки.