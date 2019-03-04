Объявлена дата выхода Redmi 7

Компания Xiaomi через свое недавно отделившееся подразделение Redmi за последний месяц успела представить очень популярную модель Redmi Note 7, ее урезанную версию для Индии, которая лишилась 48-мегапиксельной камеры, а также Redmi Note 7 Pro.

Опираясь на различные утечки, же мы ждем анонса младшей модели данной линейки, которая получит название Redmi 7.сКомпания опубликовала первый официальный постер, на котором говорится о том, что пресс-конференция, посвященная анонсу Redmi 7, состоится 6 марта этого года в Мадриде, столице Испании.

Высказываются также предположения, что речь идет о локальном запуске смартфона Redmi Note 7 в Испании, так как на страничке Xiaomi в социальной сети Twitter этот баннер сопровождается тегом #48MPforEveryone. Считается, что Redmi 7 получит камеру не такого высокого разрешения.