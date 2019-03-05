Названы самые мощные смартфоны февраля

Авторитетный ресурс AnTuTu, публикующий результаты тестов производительности смартфонов, обнародовал рейтинг за февраль. Богатый на новинки месяц принес новых участников и ознаменовался сменой лидера.

Самым быстрым Android-смартфоном на сегодняшний день был назван представленный недавно Xiaomi Mi 9. Он получил новейший 7-нанометровый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm, который обеспечил ему 371 849 баллов в рейтинге AnTuTu.

Для сравнения, этот показатель на 20 процентов выше, чем самый высокий показатель Snapdragon 845, на 25 процентов выше, чем у Kirin 980, и на 6 процентов выше, чем у Apple A12.