8 марта в Беларуси официально стартуют продажи Samsung Galaxy S10

20 февраля 2019 года в Сан-Франциско компания Samsung Electronics представила серию новых флагманских устройств Galaxy S10. В числе премиальных новинок – основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти, Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном, а также 5G-версия Galaxy S10.

С 8 марта 2019 г. во всех фирменных магазинах Samsung (ТЦ Galleria и Dana Mall), а также в сети салонов партнеров смартфоны доступны по рекомендованной розничной цене: