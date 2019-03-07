8 марта в Беларуси официально стартуют продажи Samsung Galaxy S10

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20 февраля 2019 года в Сан-Франциско компания Samsung Electronics представила серию новых флагманских устройств Galaxy S10. В числе премиальных новинок – основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти, Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном, а также 5G-версия Galaxy S10.
С 8 марта 2019 г. во всех фирменных магазинах Samsung (ТЦ Galleria и Dana Mall), а также в сети салонов партнеров смартфоны доступны по рекомендованной розничной цене:
- 2359 руб. за версию Galaxy S10 и 2599 руб. за Galaxy S10+ в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр
- 1949 руб. за Samsung Galaxy S10e в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус
- 4199 руб. за модели Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе черного и белого цветов с объёмом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ.
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