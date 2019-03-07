Xiaomi сообщила о скором росте цен на свои смартфоны

Компания Xiaomi рассматривает возможность повышения цен на свои смартфоны уже в ближайшем будущем, сообщает портал Technode. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор компании Лей Цзунь (Lei Jun) в ходе одного из недавних интервью Technode.

По его словам, рост стоимости новых смартфонов компании обоснован двумя причинами: Xiaomi планирует увеличить инвестиции в производство мобильных гаджетов, что позволит сделать их более технологичными и современными. Кроме того, отметил Цзунь, руководство Xiaomi стремится избавиться от репутации производителя дешевых мобильников, которая очень прочно закрепилась за компанией.

Пока неизвестно затронет ли повышение цен все модели Xiaomi, или же подорожают лишь флагманские смартфоны. СЕО компании отметил, Mi 9, выпущенный в феврале 2019 г., может стать последним дешевым флагманом компании.