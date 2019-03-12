beCloud предложит клиентам облачные услуги с использованием решений Micro Focus

Облачный провайдер beCloud получил статус официального партнера компании Micro Focus, входящей в топ мировых лидеров в сфере разработки программных решений и сервисов для корпоративных пользователей.

Портфель продуктов Micro Focus ориентирован на защиту данных и включает широкий спектр ПО, позволяющего создавать гибридные ИТ-инфраструктуры, автоматизировать бизнес-процессы от разработки и тестирования приложений до управления каталогом услуг, инцидентами, рисками, формированием данных прогнозной аналитики.

Micro Focus обладает одним из самых развитых кластеров в области кибербезопасности и комплексной сторонней защиты данных на всех уровнях. Основными пользователями решений компании в мире являются крупные корпоративные заказчики — банки, авиастроительные концерны, производители автомобилей, государственные органы и организации. Корпорация поставляет решения более пятнадцати тысячам клиентов, в том числе 98 компаниям из списка Fortune 100.