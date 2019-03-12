Компания HUAWEI сообщает, что общий объем поставок смартфонов серии HUAWEI Mate 20 составил 10 миллионов устройств! Благодаря высокой производительности и прогрессивному дизайну смартфоны получили признание как среди пользователей, так и среди ведущих отраслевых экспертов.

Устройства HUAWEI Mate 20 сочетают в себе передовые технологии и современный дизайн. Модели впервые были представлены в необычных изумрудно-зеленом и полночном синем цветах со специальным нанотекстурным покрытием. Стильный внешний вид гармонично дополнил умные технологические решения, характерные для серии Mate.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 20 получили признание среди лидирующих профессиональных организаций. На Всемирном Мобильном Конгрессе (MWC 2019) ассоциация GSMA, постоянный организатор выставки MWC, назвала HUAWEI Mate 20 Pro «Лучшим смартфоном 2019 года». Эта награда стала возможной благодаря стремлению HUAWEI к созданию качественных продуктов и внедрению новых технологий. Так, устройства серии HUAWEI Mate 20 отличаются высокой производительностью, функциями на базе искусственного интеллекта и новыми возможностями фотосъемки.