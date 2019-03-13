Участники Windows Insider смогут звонить в Microsoft

Microsoft тестирует новую функцию обратной связи, которая призвана сделать Windows 10 лучше. Теперь компания позволяет участникам программы тестирования предварительных сборок звонить инженерам компании по Skype в заранее назначенное время.

Эксперимент начался в этом месяце. Пока компания изучает отзывы о работе функции переключения окон и приложений по нажатию клавиш ALT + Tab.

Ранее компания приглашала участников тестирования на специальные мероприятия, но это было не очень эффективно из-за региональных ограничений и нехватки времени для общения со всеми участниками.

Также у Microsoft есть приложение Feedback Hub, с помощью которого компания собирает пользовательские отзывы о работает системы и ее функций.