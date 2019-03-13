Яндекс открыл проект «Яндекс.Спорт»

Компания "Яндекс" запускает новый сервис "Яндекс.Спорт". Страница "Яндекс.Спорт" будет состоять из главных спортивных новостных сюжетов (топ-5); матч-центра, где можно будет увидеть расписание матчей и счет; рекомендательной ленты новостей для читателей. 

Кроме того, сервис будет включать блок статей и интервью на спортивные темы. 

Менеджеры "Яндекса" заявили, что в проекте ставка будет сделана также на видео в сюжетах и интеграцию с сервисом "Коллекции", где будут собраны фотоматериалы спортивных событий. 

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Источник: 

tass.ru

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Опубликовал: KVbot,

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