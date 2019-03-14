Количество фишинговых атак в 2018 году достигло полумиллиарда

В 2018 году решения «Лаборатории Касперского» заблокировали порядка 500 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, и это в два раза больше, чем годом ранее. При этом в Беларуси с мошенничеством на поддельных веб-сайтах сталкивался почти каждый шестой пользователь.

Одной из самых популярных тем у мошенников всё ещё остаётся криптовалюта. В прошедшем году защитные системы «Лаборатории Касперского» предотвратили более 410 тысяч попыток перехода на фишинговые сайты, имитирующие известные криптовалютные биржи, платформы и кошельки. Мошенники также активно подделывали страницы логинов криптовалютных сервисов в надежде заполучить учётные данные пользователей.

Отдельную историю составляют мошеннические ICO. В прошлом году наибольшего количества подделок удостоился блокчейн-проект Павла Дурова на фоне повышенного интереса к создателю Telegram.

Ещё одним популярным способом заставить жертву самостоятельно перевести мошенникам деньги стали обещания гарантированного выигрыша в лотерею или вознаграждения за прохождение опроса. В 2018 году решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более трёх миллионов попыток перехода на подобные мошеннические сайты. Схема и для лотерей, и для опросов приблизительно одинакова: сначала пользователя просят перевести небольшую сумму (для оплаты комиссии, обработки чека и т.п.), а после этого уже обещают вознаграждение. При этом в случае с лотереей жертву стимулируют платить как можно больше, поясняя, что выигрыш напрямую зависит от размера первоначального взноса – чем он больше, тем больше денег якобы получит пользователь.

Помимо эксплуатации горячих тем, злоумышленники на протяжении 2018 года продолжали задействовать новые каналы распространения фишингового и спам-контента. Они не только выходят за рамки почтовых рассылок, но и активно вовлекают пользователей в распространение вредоносных сообщений. Так, в прошедшем году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «самораспространяющийся» фишинг – одну из самых массовых атак в мессенджерах и социальных сетях (преимущественно в WhatsApp). Злоумышленники традиционно обещали пользователям бесплатные выгодные предложения или несуществующие розыгрыши при условии, что те перешлют сообщение своим друзьям или опубликуют его на своей странице в социальной сети.