Google может создать гибкий смартфон

Ресурс Patently Mobile обнаружил патентную документацию Google, в которой описывается смартфон, оснащённый гибким дисплеем.

Американский IT-гигант предлагает несколько вариантов конструкции гибкого сотового аппарата. Один из них — смартфон-раскладушка, сгибающийся по вертикали. В этом случае экран в сложенном состоянии окажется внутри корпуса, что позволит защитить его от повреждений. Разумеется, такое устройство может быть оснащено дополнительным внешним экраном для отображения полезной информации и различных уведомлений.

Ещё один вариант — смартфон двойного сложения. Такая конфигурация позволит сделать устройство довольно компактным в закрытом состоянии. При необходимости же пользователь сможет получить доступ к большому дисплею.

Не исключено, что рано или поздно Google покажет прототипы аппаратов с описанной конструкцией. Но пока такие устройства существуют исключительно на бумаге и о планах по их выводу на коммерческий рынок ничего не сообщается.