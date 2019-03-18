Xiaomi Redmi 7 представлен официально

Под брендом Redmi, который недавно «отпочковался» от Xiaomi, был представлен новый смартфон. Это бюджетник с несколькими интересными особенностями.

Новинка работает на чипе Snapdragon 632 (четыре «мощных» ядра и четыре экономичных), комплектуется от 2 до 4 ГБ ОЗУ и от 16 до 64 ГБ внутренней памяти в зависимости от конфигурации. Кроме того, смартфон имеет довольно солидную батарею емкостью 4000 мАч и 6,26-дюймовый дисплей HD + с Gorilla Glass 5. Также производитель применил водостойкое покрытие p2i для защиты от дождя и брызг.

Redmi 7 также получил двойной модуль основной камеры камеры с 12-мегапиксельным основным сенсором (1,25 микрон пикселей) и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи используется 8-мегапиксельный сенсор, расположенный на каплевидном вырезе в экране. Кроме того, Redmi 7 комплектуется портом 3,5 мм для наушников, ИК-бластером и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Устройство будет доступно в черном, синем и красном цвете с 26 марта.