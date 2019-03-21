Обнаружена опасная многолетняя уязвимость в Android

Эксперт Positive Technologies Сергей Тошин выявил критически опасную уязвимость в актуальных версиях операционной системы Google Android(7.0, 8.0, 9.0) и ее более ранних редакциях. Ошибка обнаружена в компоненте WebView. Она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным пользователей Android через установленное вредоносное приложение или приложение с мгновенным запуском (Android instant apps).

Специалисты Google оценивают уровень опасности данной уязвимости (CVE-2019-5765) как высокий.

«Компонент WebView сегодня используется в большинстве мобильных приложений Android, поэтому атаки на него крайне опасны, — отмечаетспециалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Сергей Тошин. — Самый очевидный сценарий атаки связан с малоизвестными сторонними приложениями. Злоумышленник может добавить в них вредоносную функциональность для считывания информации из WebView других приложений, что позволит ему перехватывать историю браузера, аутентификационные токены и заголовки (которые являются довольно распространенным способом аутентификации) и другие данные».

WebView — компонент платформы Android, который дает возможность отображать веб-страницы внутри Android-приложения. Проблема обнаружена в движке Chromium, на котором построен WebView, начиная с Android 4.4. Уязвимость также угрожает пользователям мобильных браузеров на базе Chromium, таких как Google Chrome, Samsung Internet, Яндекс.Браузер.

Технология instant apps позволяет просмотреть приложение на устройстве без установки: на устройство пользователя скачивается только небольшой файл после перехода по ссылке в браузере. При атаке через instant apps перехват данных возможен, если пользователь нажмет на ссылку с вредоносным мгновенным приложением.