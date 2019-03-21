Xiaomi вскоре представит недорогой смартфон Redmi Y3

На сайте организации Wi-Fi Alliance, по сообщениям сетевых источников, появилась информация о смартфоне Redmi Y3, который готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.

Аппарат придёт на смену модели Redmi Y2, показанной на изображениях. Это устройство наделено процессором Snapdragon 625, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 × 720 точек, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с датчиками на 12 млн и 5 млн пикселей.

Смартфону Redmi Y3 приписывают наличие процессора Snapdragon 632. Чип содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506.

Говорится о поддержке беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и об использовании операционной системы Android 9.0 Pie.

По всей видимости, как и предшественник, аппарат Redmi Y3 будет укомплектован селфи-камерой высокого разрешения и двойной тыльной камерой. Размер дисплея, вероятно, составит около 6 дюймов по диагонали.

Сообщается, что цена новинки не превысит 150 долларов США. Смартфон будет доступен в нескольких вариантах цветового исполнения.