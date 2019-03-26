Xiaomi показала устройство, заряжающее телефон за 17 минут

Компания Xiaomi продемонстрировала работу нового сверхбыстрого зарядного устройства Super Charge Turbo. Соответствующий видеоролик опубликовал 26 марта в китайской социальной сети Weibo вице-президент компании Лу Вейбинг.

Мощность зарядного устройства составляет 100 Вт. В ролике видно, как при помощи Super Charge Turbo телефон с аккумулятором 4000 мА·ч заряжается до 100% за 17 минут. При этом за первые 7 минут аккумулятор оказывается заряжен уже наполовину.

Для сравнения Xiaomi продемонстрировала, что конкурирующее решение Super VOOC от компании Oppo за то же время зарядило смартфон только на 65%, причем в гаджете использовался аккумулятор меньшей емкости (3700 мА·ч).

В видео не приводится подробностей о том, какие смартфоны будут оснащены новой зарядкой. Дату релиза новинки пока также не раскрывают.