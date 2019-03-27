Более 150 млн пользователей Android загрузили вирус из Google Play

Эксперты компании Check Point рассказали, что около 150 млн пользователей Android оказались под угрозой из-за вируса, встроенного в игры. Вредоносное ПО заразило 206 приложений, размещенных в Google Play.

Около 150 млн пользователей установили программы с вирусом на Android-смартфоны. По мнению экспертов, разработчики не знали о распространении рекламного компонента. Вредоносное ПО под названием SimBad использовалось в качестве инструмента для управления объявлениями в приложениях SDK RXDrioder. Заражение происходило сразу после скачивания игр на мобильные устройства.



Вирус на Android-смартфонах мог прятать иконки на рабочем столе, открывать фишинговые веб-сайты в браузере или устанавливать ПО без ведома пользователей. Эксперты обнаружили опасный компонент в январе этого года. Через месяц все приложения удалили из Google Play.