«Лаборатория Касперского» откроет новый Центр прозрачности

«Лаборатория Касперского» открывает Центр прозрачности в Мадриде (Испания), который, как и аналогичная структура в Цюрихе (Швейцария), предоставит доверенным партнёрам и правительственным организациям исчерпывающую информацию о продуктах компании.

В частности, сторонние специалисты смогут проверить исходный код программных решений «Лаборатории Касперского», а также изучить документацию по разработке ПО и принципам обработки данных.

Информация в новом центре будет предоставляться простым и удобным способом. Специалистам будут доступны самые разные данные — от обзора принципов разработки ПО «Лаборатории Касперского» и стандартов защиты информации до глубокого всеобъемлющего анализа критичных частей исходного кода продуктов.