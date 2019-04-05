Xiaomi сворачивает поддержку старых смартфонов Redmi

Компания Xiaomi объявила на форуме MIUI об изменениях в стратегии тестирования обновлений для некоторых смартфонов в линейке Redmi. С 4 апреля компания прекратила выпуск тестовых обновлений прошивки для всех моделей Redmi, выпущенных в 2016 году.

Речь идёт о таких моделях, как Redmi 3S/3X, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note Pro, серия Redmi 4, Redmi Note 4 и Redmi 4A. Тестовые прошивки обновляются каждую неделю, а стабильная версия – раз в два месяца. Поскольку с выхода этих смартфонов прошло больше двух лет, компания больше не собирается тратить много ресурсов на частые обновления для них. Это логично, особенно учитывая, что некоторые из них уже сняты с производства.

Компания порекомендовала пользователям этих смартфонов, которые использовали прошивку для разработчиков, перейти на стабильную версию ПО, чтобы быть уверенными в безопасности и стабильности устройств.