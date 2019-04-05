В МТС стартуют продажи смартфона Nokia 3.1 Plus

В сети салонов МТС стартуют продажи среднебюджетного смартфона Nokia 3.1 Plus. Этот смартфон – один из самых доступных в линейке бренда и позиционируется как аппарат с современной начинкой.

Представленный общественности в октябре 2018 года смартфон пытается занять достойное место среди ценителей бренда Nokia, не готовых переплачивать за телефон для повседневных нужд. Смартфон отличается высоким уровнем исполнения IPS-дисплея: эффективное антибликовое покрытие с автоматической подстройкой яркости позволяет комфортно пользоваться устройством как летним ярким днем, так и в сумерках.

Основному сдвоенному фотомодулю на 13+5 Мп с автофокусом удается делать очень достойные снимки с возможностью программного подавления шумов. Фронтальная камера на 8 Мп также хорошо справляется с селфи-фотографиями для соцсетей.

Еще одна особенность недорого смартфона – наличие чипа NFC, которым может похвастаться далеко не каждая бюджетная модель. А более емкий аккумулятор на 3500 мАч гарантирует сутки работы смартфона в активном режиме.

Цена на смартфон составляет 379 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 34,45 рубля, а при рассрочке на два года – 16,47 рубля.