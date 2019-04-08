В МТС начали продавать Xiaomi Redmi 7

В сети салонов МТС сегодня стартовали продажи новой бюджетной модели от Xiaomi – Redmi 7 3/64. Смартфон с характеристиками, которые еще год-два назад были характерны только для среднего ценового диапазона, сегодня уже выступает в бюджетном сегменте.

Телефон снабжен 6,26 дюймовым экраном с разрешением HD+ и выполнен в современном дизайне с каплевидным вырезом на передней панели под фронтальную камеру. А защитное стекло Gorilla Glass 5 предотвращает повреждение экрана от механического воздействия.

Техническая начинка с восьмиядерным процессором и 3 Гб оперативной памяти позволяет запускать большинство современных приложений и комфортно пользоваться смартфоном без фризов и подвисаний.

Современная для бюджетников основная камера, состоящая из 12 Мп+ 2 Мп фотомодуля, позволяет делать качественные фото при дневном освещении. А фронтальная камера на 8 Мп отлично справляется с селфи-фото и разблокировкой смартфона по лицу. Из средств безопасности можно также отметить шустрый сканер отпечатка пальцев, расположившийся на задней панели.

Самый большой бонус смартфона – емкий аккумулятор на 4000 мАч с интеллектуальной системой энергосбережения, выносливости которого даже при активном использовании аппарата хватает на два дня до исчерпания заряда.

Смартфон продается по цене 449 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 40,81 рубля, а при рассрочке на два года – 19,52 рубля.