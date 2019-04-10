«Лаборатория Касперского» обнаружила чёрный рынок цифровых двойников

В феврале 2019 года «Лаборатория Касперского» обнаружила теневой интернет-магазин Genesis, в котором продаются более 60 тысяч украденных цифровых личностей стоимостью от 5 до 200 долларов США, в том числе логины и пароли к интернет-магазинам и платёжным сервисам. Обладая этими данными, злоумышленники без труда могут обманывать средства для борьбы с онлайн-мошенничеством, без взлома проникать в аккаунты реальных пользователей и проводить трансакции, которые не вызовут подозрений у банка.

Обычно, когда клиент вводит данные, необходимые для проведения онлайн-трансакции, система не просто проверяет их корректность, но и сопоставляет с уникальным цифровым профилем, чтобы удостовериться в том, что имеет дело с настоящим владельцем. В зависимости от того, совпадают ли данные, трансакцию одобряют, отменяют или отправляют на дальнейший анализ. Цифровая личность — это не только цифровой след, который человек оставляет на используемых им для проведения платежей устройствах и браузерах (данные об экране и операционной системе; часовом поясе; заголовках, которые браузер шлёт серверу; установленных плагинах; размере окна и др.), но и данные, собираемые на основе расширенной аналитики и алгоритмов машинного обучения, в том числе файлы cookie и цифровые привычки пользователя.

Цифровая личность может быть украдена, а также создана с нуля с помощью специальных инструментов. Как показало исследование «Лаборатории Касперского», злоумышленники уже активно используют эти методы для обхода решений по защите от финансового мошенничества. Эксперты компании обнаружили не только подпольный интернет-магазинGenesis, но и браузер Tenebris со встроенным генератором цифрового следа. Используя последний, злоумышленники воспроизводят сетевую активность пользователя в браузере и на прокси-сервере, а затем с помощью украденных логина и пароля входят в его аккаунт и проводят онлайн-операции от его лица.

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